Les 46 soldats ivoiriens graciés au Mali de retour à Abidjan

Quarante-six soldats ivoiriens détenus au Mali depuis près de six mois et condamnés à 20 ans de prison sont arrivés samedi à Abidjan au lendemain de la grâce qui leur a été accordée par le chef de la junte malienne Assimi Goïta.



L'avion de l'armée de l'air ivoirienne les transportant a atterri à 23h40 à l'aéroport d'Abidjan. Les soldats en tenue militaire en sont sortis un à un en brandissant un petit drapeau ivoirien, et ont été accueillis à leur descente de l'appareil par le président Alassane Ouattara.