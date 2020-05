Les enseignants du Zimbabwe demandent un report de la réouverture des écoles

Les syndicats des enseignants du Zimbabwe demandent à leur gouvernement de reporter la réouverture des écoles jusqu'à ce que l'épidémie du nouveau coronavirus soit complètement maîtrisée.





Dans une déclaration commune publiée mardi, les syndicats ont déclaré que le gouvernement doit d'abord assurer un dépistage rapide de tous les élèves et enseignants et verser des indemnités de risque aux enseignants avant d'autoriser la réouverture des écoles.





Les 4,6 millions d'élèves et les 136 000 enseignants du Zimbabwe devraient retourner à l'école d'ici la mi-juin. Les universités d'État rouvriront le 1er juin.





Selon Iam Manuel Nyawo, directeur général du Syndicat national des enseignants du Zimbabwe (ZINATU), les enseignants devraient être considérés comme des travailleurs de première ligne dans le système éducatif et à ce titre ils devraient être protégés.





Il affirme que le gouvernement doit fournir des équipements de protection individuelle, des kits de test, des thermomètres et des désinfectants à l'ensemble des écoles du pays. M. Nyawo affirme que les enseignants n'accepteront rien de moins qu'un environnement scolaire sûr et sain.





Selon le quotidien gouvernemental The Herald, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré dans son dernier discours que "les classes d'examens dans les écoles publiques et les étudiants de dernière année dans les collèges et les universités doivent être autorisés à reprendre, mais en respectant strictement les mesures de prévention du Covid-19".