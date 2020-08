Les Etats-Unis à propos du 3e mandat d'Alassane Ouattara : « Le Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire décidera »

Les Etats-Unis viennent de réagir via un communiqué qu’Ivoirematin.com a reçu copie, aux événements relatifs à la question du 3e mandat. Selon le pays de l’Oncle Sam, il revient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question.





« Les Etats-Unis d’Amérique demeurent engagés en soutien à des élections libres, transparentes et inclusives en Côte d’Ivoire. Les élections historiques à venir son des occasions pour la Côte d’Ivoire de poursuivre son chemin pacifique vers la prospérité. Il appartient au peuple ivoirien de décider de l’avenir et du leadership de son pays », peut-on lire à l’entame du communiqué de presse.





Puis de poursuivre : « Le Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire décidera de la question dite du « troisième mandat ». Nous continuons de croire que des transitions de pouvoir démocratiques régulières mènent à plus de redevabilité, des institutions plus fortes, et une participation citoyenne au processus politique plus constructive », indique le communiqué.





Par ailleurs, le pays dirigé par Donald Trump exhorte « les partis, groupes et individus à s’abstenir de toute violence et de tout discours de haine ou de division et à privilégier le dialogue afin de trouver des solutions paisibles à leurs désaccords ».





Aussi, en plus d’inviter « les forces de sécurité à respecter et sauvegarder les droits de tous les citoyens, y compris celui de participer à des manifestations pacifiques », les Etats-Unis appellent « le Gouvernement à enquêter pleinement sur les morts associées aux récentes manifestations, et à rendre publics les résultats desdites enquêtes ».





Pour finir, la première grande puissance du monde lance « un appel à tous en Côte d’Ivoire d’adhérer à l’état de droit, et aux autorités ivoiriennes d’assurer des processus judiciaires équitables ».