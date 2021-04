Les États-Unis inquiets de la situation des droits de l’homme en Guinée

Situations des Droits Humains en Guinée

Dans son rapport annuel, le département d’État américain dresse un bilan accablant de l’année écoulée : arrestations arbitraires, mauvaises conditions dans les prisons… Le département d’État américain confirme dans ce rapport paru cette semaine les dysfonctionnements pointés du doigt ces derniers mois par plusieurs organisations de défense des droits de l’homme.





En 2020, de nombreux cas de violations des droits humains ont été commis en Guinée dénonce le département d’État, qui évoque des « exécutions extrajudiciaires perpétrées par le gouvernement ou son nom », des « actes inhumains », des « arrestations arbitraires » et de nombreuses restrictions aux libertés d’expression.





Washington passe en revue chaque épisode électoral, qui a été émaillé de violences. En octobre, le Front national pour la défense de la Constitution déplorait dix morts et des violences à Nzérékoré : « aucune enquête n’a été ouverte sur ces incidents », déplore le département d’État. Même constat dressé concernant les violences qui ont endeuillé la Guinée forestière il y a un an, après le référendum sur la nouvelle Constitution : plusieurs dizaines de personnes avaient perdu la vie et de nombreux bâtiments avaient été détruits, mais « aucune enquête » n’a été ouverte, constate encore ce rapport.





Washington critique les mauvaises conditions dans les prisons, où 155 détenus ont été testés positifs au Covid en septembre. De manière générale, « le processus judiciaire manque souvent d’indépendance et d’impartialité » lit-on dans ce rapport.