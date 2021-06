Les médias nigérians vent debout contre la demande de suspension de leurs comptes Twitter

Suspension de compte Twitter au Nigeria

Au Nigeria, alors que les autorités ont coupé vendredi 4 juin l'accès à Twitter, l'organe de régulation audiovisuelle, la National Broadcasting Commission (NBC), demande aux médias de suspendre leurs comptes du réseau social. Ceux-ci ont réagi.

« Sera considéré comme anti-patriotique tout média audiovisuel s'il continue à utiliser Twitter, qui est suspendu », indique le communiqué de la NBC.





Les partenaires internationaux dans un communiqué conjoint ont estimé qu'une telle mesure n'était pas la solution.





Si les médias audiovisuels respectent la mesure de la NBC, de peur d'amendes ou de poursuites, les médias écrits poursuivent ce soir leurs activités sur ce réseau social, via leur réseau privé virtuel (VPN). La profession s'engage contre cette mesure. « Nous ne sommes pas inquiet car c'est notre travail et il doit être fait », déclare le directeur de publication de Premium Times. Contacté par RFI, le syndicat national des journalistes nigérians dénonce une mesure qui « va absolument à l'encontre de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, s'insurge le président du syndicat, Emmanuel Ogbeche. Lorsque vous commencez à bloquer l'accès à une plateforme majeure qui sert la population comme Twitter, comment alors les médias peuvent-ils rendre des comptes aux gens ? Ceci n'est pas bien, nous trouvons cela contestable, nous trouvons cela dérangeant. Nous espérons que le gouvernement nigérian va corriger ce déséquilibre aussi rapidement que possible. »





Le syndicaliste précise que des discussions sont engagées avec le gouvernement pour permettre aux médias audiovisuels de reprendre leurs activités sur le média social Twitter. Ce dialogue est « en cours depuis que le très controversé Broadcasting Code a pris effet. Nous continuerons à dialoguer avec le gouvernement dans l'espoir que cet article de ce code soit retiré. Nous continuerons a nous engagé dans cette voie parce que le dialogue reste la seule option pour nous la seule option pour nous de remédier aux lacunes des réglementations et des codes existants dans l'industrie de la radiodiffusion ».