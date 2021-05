Les neuf bébés de la Malienne devront passer des mois en couveuse, selon la clinique

Neuf bébés nés d'une femme malienne devront passer "deux à trois mois" dans des couveuses, a déclaré le directeur de la clinique où ils sont nés.Le professeur Youssef Alaoui, de la clinique Ain Borja à Casablanca, au Maroc, a déclaré à l'AFP que ce cas était "extrêmement rare" et "exceptionnel".La mère, Halima Cissé, 25 ans, et ses nonuplés - cinq filles et quatre garçons - se porteraient bien.Les bébés pesaient entre 500g et 1kg à leur naissance.Le directeur médical, le professeur Alaoui, a déclaré que Mme Cissé était enceinte de 25 semaines lorsqu'elle a été admise et que son équipe a réussi à prolonger sa grossesse jusqu'à 30 semaines. Dix médecins et 25 paramédicaux ont assisté à l'accouchement.À sa connaissance, Mme Cissé n'avait pas eu recours à des traitements de fertilité, a déclaré le professeur Alaoui à l'Associated Press.Il révèle à la BBC qu'elle était dans un état grave au départ en raison de saignements abondants, qui ont été maîtrisés."La mère est maintenant en bonne santé, elle n'est plus en danger. Nous lui souhaitons, ainsi qu'aux bébés, un prompt rétablissement", ajoute-t-il.Des médecins du Mali ont effectué des échographies et ont d'abord cru qu'elle attendait sept bébés. Ils l'ont envoyée au Maroc où il y a de meilleures structures médicales.Après cinq semaines à la clinique marocaine, elle a accouché par césarienne mardi, a déclaré Fanta Siby, ministre malien de la santé.Le ministre a félicité les équipes médicales du Mali et du Maroc pour cette "issue heureuse".Le mari de Mme Cissé, l'adjudant Kader Arby, est toujours au Mali avec la fille aînée du couple. Il dit avoir été en contact avec sa femme au Maroc et ne pas s'inquiéter de l'avenir de la famille."Dieu nous a donné ces enfants. C'est lui qui décide de ce qui va leur arriver. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Quand le tout-puissant fait quelque chose, il sait pourquoi", a-t-il déclaré à BBC Afrique.L'un des nonuplés est vu dans une couveuse à la clinique privée d'Ain Borja, à Casablanca, au Maroc, le 5 mai 2021.Deux séries de nonuplets ont été enregistrées précédemment - l'une née d'une femme en Australie en 1971 et l'autre d'une femme en Malaisie en 1999 - mais aucun des bébés n'a survécu plus de quelques jours.Une femme qui a eu huit bébés aux États-Unis en 2009 détient le record mondial Guinness du plus grand nombre d'enfants ayant survécu lors d'une seule naissance. Les octuplés de Nadya Suleman ont grandi et sont maintenant âgés de 12 ans. Elle les a conçus par fécondation in vitro.