Les pays membres de la Cédéao s'accordent sur le lancement de leur monnaie commune en 2027

Les quinze pays membres de la Cédéao se sont mis d'accord pour le lancement de leur monnaie commune, l'Éco, en 2027, a annoncé samedi le président de la commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou.





Les chefs d'État des quinze pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont adopté une feuille de route pour le lancement d'une monnaie commune en 2027, a annoncé le président de la commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, à l'issue d'un sommet samedi au Ghana.







"En raison du choc de la pandémie (de COVID-19), les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021", a-t-il rappelé.





"Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026, et 2027 sera l'année de lancement de l'Eco", a-t-il ajouté, en référence au nom de la nouvelle monnaie.





Le naïra, la monnaie du Nigeria, première économie d'Afrique de l'Ouest, a un taux de change flottant tandis que huit autres pays de la région utilisent le franc CFA, arrimé à l'euro.