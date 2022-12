Liberia: entre foot et forums sur la paix, l'agenda du président Weah fait jaser

Quand George Weah a quitté le Liberia fin octobre, ses compatriotes étaient loin d'imaginer qu'ils ne reverraient pas leur président avant une quarantaine de jours, dont un certain nombre passés à la Coupe du monde de foot où son fils défend les couleurs des Etats-Unis.





Même quand on est conscient des contraintes diplomatiques ou fou de foot comme le sont les Libériens, cela commence à faire beaucoup, surtout quand la population se bat au quotidien contre la hausse des prix ou la pénurie de produits de première nécessité.





Les images du président dans les tribunes de la compétition au Qatar ne sont pas bien passées auprès de tout le monde. Des Libériens comprennent que George Weah, seul joueur africain à avoir jamais remporté un Ballon d'or en 1995, aille soutenir son fils Timothy. Mais d'autres ont exprimé moins d'indulgence dans les médias ou sur les réseaux sociaux.





L'opposition s'est emparée de cette absence prolongée, partagée entre Coupe du monde et sommets politiques. Elle a fait dire à l'un de ses adversaires, Joseph Boikai, que George Weah laissait le Liberia "en pilotage automatique".





Entre son départ le 31 octobre et le 18 décembre, date annoncée de son retour, M. Weah aura pris part à un forum sur le dialogue Nord-Sud au Maroc, à la conférence sur le climat en Egypte, à un forum sur la coopération internationale en France et à un autre sur le sport et la paix à Monaco, enfin à un sommet de dirigeants africains aux Etats-Unis. Au milieu de cet agenda: une dizaine de jours au Qatar.





Le 22 novembre, lendemain du premier match des Etats-Unis contre le Pays de Galles (1-1), George Weah publiait sur son compte Twitter des photos au côté de son fils avec cette phrase: "Un papa fier". Le 29, après la victoire 1-0 contre l'Iran, il retweetait une vidéo de la Fifa le montrant en costume-cravate tomber dans les bras de son fils. "Un moment de fierté paternelle", dit la légende.





- "Je-m'en-foutisme" -





"Ce gars-là veut voir jouer son fils, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça", s'interroge Alex Bono, 31 ans, au milieu d'un de ces groupes qui discutent de tout à ciel ouvert autour d'un thé à Monrovia.





George Weah est coutumier des séjours à l'étranger, mais "cette fois, ça dépasse vraiment les bornes", contredit Abraham Kaneh, 23 ans. "Notre papa s'en va comme ça pour un pays arabe et il nous laisse entre les mains de qui ?"





"Si Tim Weah marque contre l'Angleterre aujourd'hui, George Weah prolonge son séjour jusqu'en janvier", persiflait sur les réseaux sociaux Henry Costa, animateur populaire et opposant notoire.





Timothy Weah est né à New York. Le Liberia et les Etats-Unis ont des liens très étroits remontant à la part prise par ces derniers à la création du Liberia au XIXe siècle. Timothy Weah fait partie de ces nombreux hommes et femmes qui ont les nationalités américaine et libérienne. Les Libériens suivent ses performances avec son club de Lille (France).





Cela ne justifie pas tout, pour l'opposant Lewis Browne. "Le président Weah continue à insulter l'intelligence des Libériens et à faire preuve d'un haut degré de je-m'en-foutisme en abandonnant un pays tout entier avec ses habitants pour assister à des matches", disait-il jeudi à la presse, reprochant à M. Weah d'utiliser l'argent public pour mener une vie de célébrité.





Le gouvernement se débat par ailleurs avec les troubles d'un recensement préalable aux élections prévues en 2023. M. Weah a été désigné par son parti candidat à sa propre succession. L'ancienne star du foot a été élue en 2017 sur les promesses de combattre la pauvreté et la corruption. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir failli à ses engagements.