Liberia: saisie de cocaine d'une valeur de 100 millions de dollars

Les autorités du Liberia, avec l'aide du bureau international des stupéfiants et de l'application des lois des Etats-Unis, ont saisi 520 kilogrammes de cocaïne d'une valeur estimée à 100 millions de dollars, ont indiqué lundi le ministre de la Justice et l'ambassade américaine.





Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine et destinées à l'Europe.





"Je suis ici pour confirmer une saisie majeure qui a été menée le 1er octobre 2022, et qui a conduit à la prise de 100 millions de dollars de cocaïne pure", à Topoe village dans la banlieue ouest de la capitale Monrovia, a déclaré le ministre libérien de la Justice Musa Dean au cours d'une conférence de presse.





Un ressortissant de Guinée-Bissau "a été arrêté et est en détention", tout comme un ressortissant libanais, a-t-il ajouté.





L'Agence nationale de lutte contre la drogue (DEA) a confirmé ces deux arrestations, précisant que d'autres complices étaient encore en fuite.





Elle n'a en revanche pas confirmé les informations partagées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la drogue aurait été stockée dans des conteneurs de poisson congelé. L'enquête est en cours, a-t-elle déclaré.





"Le gouvernement des États-Unis félicite l'action rapide de la DEA et de l'Agence nationale de sécurité qui a abouti à l'interception d'une cargaison de plus de 520 kilogrammes de cocaïne, d'une valeur de 100 millions de dollars, et à l'arrestation de deux trafiquants de drogue présumés (un Bissau-guinéen et un Libanais), a déclaré l'ambassade des Etats-Unis à Monrovia.