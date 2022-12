Lois des finances 2023: Les députés béninois votent un budget de 3033, 337 milliards de Fcfa

Les députés béninois votent un budget de 3033, 337 milliards de Fcfa

Au Bénin, l’Assemblée nationale a adopté hier jeudi 1er décembre le budget général de l’Etat gestion 2023. Il s’équilibre en ressources et en charges à 3033, 337 milliards de Fcfa. C’est une première sous le régime du président Patrice Talon. Le précédent budget en l’occurrence, la loi des finances rectificative 2022 s’élevait à 2.956,661 milliards de Fcfa. Si on compare cette loi des finances rectificative à celle qui vient d’être votée par le parlement, on remarque une hausse d’environ 16%.





Plus de 1000 milliards consacrés aux dépenses sociales





Ce qu’il faut noter dans ce budget, c’est la volonté du gouvernement de consacrer plus de ressources aux dépenses sociales. En effet, plus de 1000 milliards de fcfa sont réservés aux actions sociales. Le gouvernement béninois veut notamment poursuivre la mise en place de l’Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch) et du programme élargi de filets de sécurité sociale. Il veut également promouvoir des systèmes légers de prise en charge des personnes vulnérables et appuyer les activités génératrices de revenus aux orphelins et enfants vulnérables, ainsi que les personnes vivant avec le VIH SIDA.





Une accélération du « hautement social » promis par Talon





Le ministre de l’Economie et des finances Romuald Wadagni, qui était présent au parlement lors du vote de cette loi des finances est heureux de constater qu’elle « marque une accélération du ‘hautement social’ annoncé par le président de la République ». Ce budget permettra au Bénin de se développer tout en « mettant en place des politiques économiques et sociales pour le mieux-être des populations » a-t-il assuré.