Lomé : les BOAD Development Days s’ouvrent sous le signe de l’énergie verte et de l’agriculture durable

La BOAD lance ce jeudi 12 juin à Lomé la première édition des?BOAD Development Days, un forum stratégique dédié au financement de la transition énergétique et de l’agriculture durable. Pendant deux jours, décideurs publics, bailleurs de fonds et acteurs privés réfléchiront à de nouvelles dynamiques pour accélérer le développement dans l’espace UEMOA.









Organisé à l’hôtel 2 Février de Lomé, cet événement inédit rassemble plus de 200 participants issus de 25 pays. Il s’inscrit dans le cadre du plan stratégique «?Djoliba 2021-2025?» de la Banque ouest-africaine de développement, qui prévoit d’investir plus de 3?300 milliards FCFA dans des secteurs clés, dont l’énergie et l’agriculture.













Pour Serge Ekué, président de la BOAD, «?il est urgent de mobiliser toutes les forces vives de la société pour trouver des solutions durables et innovantes?». Insistant sur l’importance de l’accès à l’énergie, il a déclaré : «?L’énergie, c’est l’alpha et l’oméga de tout. Sans énergie, on ne peut rien faire. (…). L’énergie, c’est la mère de toutes les batailles. On ne doit pas positionner l’énergie de manière verticale comme tous les autres secteurs, mais de manière horizontale. » Il a également rappelé l’ampleur du challenge : «?Quand on sait que la moitié de nos concitoyens n’ont pas accès à la moindre source d’énergie, vous comprendrez que la priorité n’est pas la source d’énergie. La priorité, c’est l’accès à l’énergie.?»













La rencontre met l’accent sur deux défis majeurs : le déficit criant d’accès à l’électricité, en particulier dans les zones rurales de l’UEMOA (moins de 20?% d’électrification selon les dernières estimations), et la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire via une agriculture durable et résiliante face au changement climatique.













L’instance en profite pour présenter un appel à projets lancé auprès des start-up et PME de la région, dans le but d’identifier des initiatives innovantes pouvant bénéficier d’un appui financier et technique. Les projets retenus seront dévoilés à l’issue des deux jours.













À travers ces journées, la BOAD entend aussi renforcer son rôle de catalyseur du développement régional, en mobilisant les financements publics et privés vers des projets à fort impact social, économique et environnemental.