Londres a évacué son personnel diplomatique du Soudan





Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé dimanche l'évacuation du Soudan du personnel diplomatique du Royaume-Uni et de leurs familles.





"Les forces armées britanniques ont procédé à une évacuation complexe et rapide du Soudan des diplomates britanniques et de leurs familles, dans un contexte d'escalade de la violence et de menaces à l'encontre du personnel de l'ambassade", a tweeté Rishi Sunak.





"Nous continuons à rechercher toutes les solutions pour mettre fin au bain de sang au Soudan et assurer la sécurité des ressortissants britanniques restés dans le pays", a ajouté le chef du gouvernement conservateur.





Le ministre de la Défense Ben Wallace a précisé que le Royaume-Uni a réalisé cette opération "aux côtés des États-Unis, de la France et d'autres alliés". Elle a impliqué "plus de 1.200 personnes" des forces armées britanniques.





Cette annonce de Londres intervient alors que la France et d'autres pays ont annoncé dimanche l'évacuation de leurs ressortissants. Le président américain Joe Biden a également annoncé que l'armée avait "mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum".





Le Soudan est entré dans sa deuxième semaine de violents combats. Les violences opposent l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son ex-adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide.





Le bilan encore très provisoire s'élève à plus de 420 morts et 3.700 blessés, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).