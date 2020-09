Macky Sall et 4 autres de ses homologues à la fête de l’indépendance de la Guinée-Bissau (Media)

Macky Sall à la fête de l’indépendance de la Guinee Bissau

C i nq chefs d’Etat de la sous-région ouest-africaine, dont le président Macky Sall, sont attendus aux cérémonies commémorant jeudi le 47e anniversaire de la Guinée-Bissau, a annoncé Umaro Sissoco Embalo. Dans un message à la nation, le président bissau-guinéen a annoncé que cinq de ses homologues de la sous-région seront à Bissau à l’occasion de la célébration du 47e anniversaire de l’indépendance, rapporte l’agence Chine nouvelle.





Sont ainsi attendus les présidents nigérian Muhammadu Buhari, sénégalais Macky Sall, mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, togolais Faure Gnassingbé et burkinabè Roch Marc Christian Kaboré. M. Embalo a invité ses compatriotes à oublier leur appartenance politique et se rassembler pour célébrer "cette journée historique et inoubliable".





Une grande cérémonie est prévue au Stade national en présence de plus de 15.000 spectateurs, bien que la Guinée-Bissau soit plongée dans une crise économique et sanitaire liée au nouveau coronavirus. Selon Chine nouvelle, certains politologues ont critiqué l’organisation d’un tel événement qui va regrouper beaucoup de monde dans un espace fermé, alors que la menace de la propagation du virus est réelle dans un tel endroit.