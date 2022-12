Macky Sall, le président subsaharien francophone le plus suivi sur Twitter en 2022

le président subsaharien francophone le plus suivi sur Twitter en 2022

Le président sénégalais Macky Sall est le dirigeant subsaharien francophone le plus influent sur Twitter en 2022. C’est le site www. Twiplomacy.com qui l’indique. Twiplomacy est une société qui mixe les statistiques pour évaluer l’influence numérique des chefs d’Etat dans le monde sur le réseau social à l’oiseau bleu. Macky Sall occupe le 41ème rang au niveau mondial et le 6ème au plan africain. Le dirigeant sénégalais bénéficie peut-être de son statut de président de l’Union Africaine. Cette année, il a tout de même perdu quatre places au classement. Le premier président africain dans le classement est le kenyan William Ruto. Il occupe le 13ème rang. Le dirigeant est suivi de son homologue sud-africain Cyrille Ramaphosa et de Yoweri Musévéni de l’Ouganda.