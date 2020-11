Macron à propos du 3e mandat en Afrique : « La France n’a pas à donner de leçon »

Macron sur le 3eme Mandat en Afrique

La position de la France face à la question du 3e mandat en Afrique, précisément en Côte d’Ivoire et en Guinée reste très ambiguë. En tout état de cause pour le président français Emmanuel Macron, la France n’a pas de leçon à donner en la matière.





« La France n’a pas à donner de leçons. Notre rôle, c’est d’en appeler à l’intérêt et à la force qu’a le modèle démocratique dans un continent de plus en plus jeune. L’Afrique a intérêt à construire les règles, les voies et les moyens pour avoir des rendez-vous démocratiques réguliers et transparents », a indiqué Macron dans une interview accordée à Jeune Afrique dans sa parution du vendredi 20 novembre 2020.