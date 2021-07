Madagascar: après l'arrestation des Français, un nouveau prévenu aux mains des enquêteurs

Un américain prévenu en Madagascar pour atteinte à la sureté de l

À Madagascar, les autorités n’ont pas délivré d’informations supplémentaires dans l’affaire des deux Français arrêtés pour atteintes à la sûreté de l’État. Mis en garde à vue mardi soir, Paul Rafanoharana et Philippe François sont actuellement toujours entendus par la brigade criminelle. Un nouveau prévenu est toutefois entendu par les enquêteurs.





Il s’appelle Russell Kelly. Cet Américain est à la tête de l’entreprise Madagascar Oil, implantée dans le pays depuis 2004. Madagascar Oil détient les plus grosses ressources de pétrole lourd dans le pays, avec les gisements de Tsimiroro et Bemolanga.





Russell Kelly est entendu avec les enquêteurs avec les deux inculpés, Paul Rafanoharana et Philippe François, indique la procureure auprès de la Cour d’appel d’Antananarivo Landy Berthine Razafiarivony. Aucun autre élément ne sera révélé pour le moment, ajoute-t-elle, le temps de l’enquête. Les trois hommes ont été déplacés d’Anosy à la commune d’Ivato, en périphérie de la capitale.





Malgré la très rapide médiatisation de l'affaire, aucun élément concret n’a été étayé par les autorités depuis l’arrestation des deux hommes, mardi soir.