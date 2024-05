Madina, le plus grand marché de Guinée encore sous les flammes

Rebelote ! Après mars 2018, le marché de Madina, considéré comme le poumon économique de la Guinée, est de nouveau sous les flammes. Selon la presse locale, l’incendie s’est déclaré dans la nuit d’hier jeudi 2 mai 2024, peu avant 23 h, temps universel.

Le feu est parti du centre commercial de Foula Bah, d'après "Visionguinée". Il a ravagé plusieurs boutiques abritant des commerces et des bureaux de change.

La cause de l’incendie n’est pas encore clairement établie

Les sapeurs-pompiers, qui sont arrivés plus tard sur les lieux, ont pu maîtriser l’incendie dont la cause n’est pas encore clairement définie. Certains témoins parlent de court-circuit dans un grand transformateur électrique, situé à un carrefour, non loin de l’immeuble Foula Bah.

Les enquêtes devraient permettre de définir exactement la source de l’incendie. En ce qui concerne les dégâts matériels, aucune évaluation claire n’a été faite.

La réaction du Premier ministre Bah Oury

Le journal en ligne "Médiaguinée" qui s’est porté sur les lieux, ce matin, parle de 26 magasins et d’un restaurant partis en fumée avec leur contenant, évalué à des milliards de francs guinéens.