Mahamat Déby Itno sur les objectifs du CMT : « Assurer la continuité de l’Etat et empêcher de sombrer dans l’anarchie »

Mahatma Deby sur les récentes manifestations

Après une journée de manifestations meurtrières hier au Tchad, le nouvel homme fort de Ndjamena a pris la parole pour rassurer ses concitoyens et s’expliquer sur les motivations du Conseil militaire de transition (Cmt) qui a confisqué le pouvoir après le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Selon Mahamat Déby Itno, la seule motivation de son groupe reste la préservation de l’intégrité du pays.





« La guerre n’est pas finie et la menace d’attaques par d’autres armées venues de l’étranger demeure. Le conseil militaire de transition n’a pas d’autres objectifs que d’assurer la continuité de l’Etat, la survie de la nation et d’empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l’anarchie », a-t-il juré hier.





Mahamat Déby assure que les membres du Cmt sont des soldats. Par conséquent, ils n’ont d’autre ambition que de servir loyalement le Tchad. « Toute autre attitude des membres du Cmt sera une atteinte impardonnable à la mémoire du Maréchal et à l’engagement face au peuple », prévient-il.





Ainsi, le fils d’Idriss Déby promet de rendre le pouvoir aux civils dans les meilleurs délais. Un Premier ministre a d’ailleurs été nommé hier pour mener la transition politique, pendant que les militaires s’occupent des questions sécuritaires.