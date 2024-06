Malawi : Chagrin, pleurs et sanglots à l’aéroport après le retour des restes du vice-président Chilima

Les restes du Vice-président malawite Saulos Klaus Chilima et de ses accompagnateurs, sont arrivés dans la soirée d’hier mardi 11 juin à l’aéroport international de Lilongwe. L’ambiance était lourde et chargée de chagrin, rapporte « The Times.mw ».

Le président Lazarus Chakwera s’est avancé pour recevoir les corps, alors que des chants tristes remplissaient l’air.

Les sanglots de la femme du Vice-président résonnaient dans l’aéroport

Aux côtés du président Chakwera, se trouvait une petite foule de personnes qui pleuraient. On n’avait aucun mal, reconnaît Mary, la veuve du Vice-président. Ses sanglots résonnaient dans tout l’aéroport selon « The Times.mw ».

Après une prière commune, les neuf ambulances transportant les corps des victimes du crash ont quitté l’aéroport.

L’ex-présidente Joyce Banda était de la partie

Il faut noter la présence remarquée de l’ex-présidente Joyce Banda et de son époux Richard, en ces lieux . Le ministre de l’information, Moses Kunkuyu, a annoncé qu’un comité se réunira très prochainement pour décider du programme des obsèques du Vice-président.