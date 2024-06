Malawi : intenses recherches pour retrouver l'avion du vice-président, porté disparu

D'intenses recherches sont en cours mardi au Malawi pour retrouver l'avion militaire qui transportait le vice-président du pays, et a disparu des radars la veille après avoir échoué à atterrir.



"Je sais qu'il s'agit d'une situation déchirante (...) mais je tiens à vous assurer que je n'écarte aucun moyen disponible pour retrouver cet avion et que je m'accroche à l'espoir que nous trouverons des survivants", a déclaré le président, Lazarus Chakwera, dans un message télévisé à la nation lundi dans la nuit.



Avec neuf autres personnes, le vice-président, Saulos Chilima, 51 ans, avait pris place dans cet avion - qui a décollé lundi peu après 09H00 locales (07H00 GMT) de la capitale, Lilongwe - pour se rendre dans la ville de Mzuzu, à 370 km au nord-est, assister aux funérailles d'un ancien membre du gouvernement.



L'ancienne Première dame du Malawi, Shanil Dzimbiri (Muluzi), était également à bord.



"À l'arrivée à Mzuzu, le pilote n'a pas pu atterrir en raison d'une mauvaise visibilité due au mauvais temps, et les autorités aériennes ont conseillé à l'avion de retourner à Lilongwe, mais les autorités ont rapidement perdu le contact avec l'appareil", a relaté le président.



Le chef de l'État a rejeté des allégations de médias locaux selon lesquelles les opérations de recherche avaient été interrompues avec la nuit.



Les soldats sont "toujours sur le terrain pour effectuer les recherches et j'ai donné des ordres stricts pour que l'opération se poursuive jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé", a-t-il déclaré, ajoutant que l'armée donnerait régulièrement des informations au public.



Plus tôt dans la journée, il avait ordonné aux forces régionales et nationales de mener une "opération immédiate de recherche et de sauvetage", selon un communiqué du gouvernement.



- Aide internationale -



Le président a indiqué avoir contacté les gouvernements de plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège et Israël, qui ont tous offert leur aide "à différents titres", incluant la mise à disposition "de technologies spécialisées qui permettront de retrouver l'avion plus rapidement".



Un signal de télécommunication a permis de localiser l'avion dans un rayon de 10 km autour de Riaply, une entreprise de broyage de bois, située au sud de Mzuzu, a-t-il annoncé.



Lundi soir, dans cette zone, des soldats fouillaient à pied et à la lumière de lampes torches la forêt de Chikangawa, où selon des témoignages non confirmés à ce stade des témoins ont vu s'écraser un avion, ont rapporté des médias locaux.



Le président Chakwera, qui devait partir en visite de travail aux Bahamas, a annulé son départ.



Élu pour la première fois vice-président en 2014, M. Chilima, une figure politique charismatique au discours sévère, est très populaire au Malawi, en particulier parmi les jeunes.



Mais en 2022, lors de son second mandat, il avait été suspendu de ses fonctions après avoir été arrêté et poursuivi pour corruption dans le cadre d'un scandale ayant impliqué un homme d'affaires anglo-malawite.



En mai, un tribunal du Malawi avait annulé les poursuites après plusieurs audiences en sa présence.