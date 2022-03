Mali : 27 soldats tués dans une attaque jihadiste

Une nouvelle attaque qui a visé, le vendredi 4 mars 2022, un camp de l'armée malienne, dans la localité de Mondoro, située dans le centre du pays, a entraîné la mort 27 soldats, 33 blessés dont 21 dans un état grave et sept autres sont « portés disparus ».



Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis plusieurs mois.

Le bilan communiqué par l'armée fait également état de 47 « terroristes » neutralisés, selon plusieurs médias consultés par Seneweb. Ceux-ci informent que les communications téléphoniques ont été coupées sur une bonne partie de la ville, ce qui serait l'œuvre des jihadistes.

Tout a commencé le vendredi matin dans cette localité du centre. Le camp est situé à l'est de la ville et les jihadistes ont lancé l'attaque par le nord et l'est. Le schéma tactique est classique : certains sont à motos, d'autres ont utilisé des véhicules. Il y a eu d'intenses échanges de coups de feu entre les deux camps, selon des témoins. Les avions de l'armée malienne sont intervenus.

Les autorités ont décrété 3 jours de deuil national à la mémoire des soldats tombés au front.