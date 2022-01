MALI : 450 mercenaires de Wagner déjà déployés, la France redoute le pire

Selon le quotidien Libération, le Mali prend très au sérieux l’envoi d’une force militaire de la CEDEAO.



Pour se prémunir de toute attaque, 450 mercenaires du groupe Wagner seraient déjà déployés dans le pays.



Les hommes de Wagner seraient présents à Bamako, mais aussi à Tombouctou, Mopti, Sévaré et Ségou où seraient déployés 200 mercenaires.



Le paquebot est lancé, disent les militaires français. Si la junte donne un coup de barre et durcit ses positions, on va se retrouver dans une situation intenable.



À en croire les sources du journal, les prochains jours seront décisifs. Du moins, c'est ce que redoutent de hauts gradés proches de l'état-major français.



Pour le moment, les Russes n'agissent pas dans la zone d'opération de Barkhane. Et, indique l'état-major, les missions s'enchaînent normalement.



Les unités légères de reconnaissances et d'interventions, mêlant la force Takouba et les Maliens, se poursuivent et il n'y a pas d'opérations de Barkhane sans les Fama.



En ce début d’année 2022, 4800 soldats français sont engagés au sein de l'opération Barkhane dans la bande Sahélo-Saharienne, dont 2500 hommes déployés au Mali.