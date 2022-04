Mali : Alerte à la bombe à Bamako (Ambassade des Usa)

«L'ambassade des États-Unis au Mali informe les citoyens américains qu'une attaque terroriste à Bamako pourrait être planifiée ce week-end de vacances», a alerté, ce matin, la représentation diplomatique des États-Unis d’Amérique dans un post sur sa page Facebook.

L’attaque viserait, selon la même source, «des lieux fréquentés par les Occidentaux, y compris les ambassades, les hôtels et les restaurants».

Par conséquent, l’ambassade a conseillé aux citoyens américains résidant à Bamako de «continuer à faire preuve de vigilance pendant leur séjour au Mali, rester vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes/Occidentaux, examinez vos plans de sécurité personnels, restez discrets, soyez conscients de votre environnement, gardez un moyen de communication (téléphone portable, etc. ) à tout moment et de surveiller les médias locaux pour les mises à jour».

????Security Alert????

The U.S. Embassy in Mali advises U.S. citizens that a terrorist attack in Bamako may be planned this holiday weekend targeting locations frequented by Westerners including embassies, hotels, and restaurants. More info here: https://t.co/w9ymX3HLEC pic.twitter.com/25gbyydmEh