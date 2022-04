Mali : Amnesty évoque des «crimes de guerre» et des «crimes contre l'humanité»

Le conflit qui déchire le Mali est marqué par une hausse des crimes commis contre des civils dans le centre du pays, pour lesquels «l'impunité règne toujours», déplore mercredi 13 avril Amnesty International.



«Depuis 2018, le conflit est caractérisé par une hausse des exactions commises contre les populations civiles, en particulier dans le centre du pays (régions de Mopti et de Ségou)», écrit Amnesty dans un rapport analysant la réponse judiciaire à ces actes. Le document a été produit avant les événements survenus fin mars à Moura, a indiqué à l'AFP le bureau d'Amnesty au Mali. L'armée malienne dit avoir «neutralisé» à Moura 203 djihadistes quand l'ONG Human Rights Watch (HRW) l'accuse de l'exécution sommaire de 300 civils avec l'aide de combattants étrangers.