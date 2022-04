Mali : Après le “meurtre rituel” d’un enfant albinos, Salif Keita dénonce le laxisme de la justice

Salif Keïta n'a pas été tendre avec les autorités maliennes suite à l'assassinat par balles d'un jeune enfant albinos. Dans un message posté sur sa page Facebook, ce samedi matin, l'artiste est monté au créneau pour défendre la cause des albinos, lui-même étant atteint d'albinisme.Il s'est indigné, notamment, de la lenteur des procédures judiciaires au Mali, chaque fois qu'un albinos est assassiné.





"Alors que nous nous sollicitons la justice pour les propos stigmatisants, discriminatoires et à tendance violente tenus par Monsieur Mamadou Hawa Gassama le 27 février, nous apprenons le meurtre d'un adolescent albinos ici à Bamako. Plusieurs attaques et meurtres de personnes atteintes d'albinisme ont été signalés ces dernières années. Dans ce cas précis, un homme a avoué avoir tiré une fois sur l'adolescent tandis que l'examen du corps a révélé trois blessures par balles et une entaille à la gorge. Ceci nous fait conclure que cet acte ignoble cache un crime rituel de plus”, a d’emblée dénoncé Salif Keita.





Poursuivant, il pointe du doigt le laxisme de la justice malienne : “Cet homme a été arrêté mais derrière lui se cache sûrement un commanditaire et malgré tous nos efforts, les enquêtes pour les cas passés n'ont pas abouti. Tant que la justice ne punira pas et les meurtriers et les commanditaires, nos enfants, nos frères et sœurs ne seront pas en sécurité ! Les albinos ont le droit à la sécurité et ne doivent pas vivre dans la peur. Nous continuerons de nous battre pour cela.Nous compatissons profondément à la douleur de la famille de cet enfant qui ne demandait qu'à vivre".