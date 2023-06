Mali : Assimi Goïta lâché par un ministre

Au Mali, Lamine Seydou Traoré n’est plus le ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau

Au Mali, Lamine Seydou Traoré n’est plus le ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau. Il a démissionné de ses fonctions. C’est du moins ce qu’indique un communiqué lu à la télévision d’Etat hier vendredi 02 juin.





Son décret de nomination dans le gouvernement de Choguel Maïga, a été abrogé à la même date. Lamine Seydou Traoré rend le tablier dans un contexte marqué par les coupures intempestives d’électricité au Mali.





« Difficultés administratives »





Dans sa lettre de démission, il dit avoir été confronté à des « difficultés administratives » dans l’exécution de différents chantiers. Ces difficultés révèlent d’après lui, des « dysfonctionnements institutionnelles qui amenuisent » sa capacité à « relever les défis et/ ou à opérer des changements attendus par le peuple malien ».