Mali-Burkina : Les États-Unis s’activent pour contrer l’influence russe

Les États-Unis s’activent pour contrer l’influence russe

La sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland a achevé une mission au Sahel. Elle a notamment rencontré Assimi Goïta et Ibrahim Traoré.





Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie : Victoria Nuland a effectué un voyage de quatre jours en Afrique de l’Ouest pour tenter de raffermir les liens avec les autorités de ces pays, dans une région qui a été secouée par des coups d’État au cours des deux dernières années.





« Nous avons échangé en particulier sur la stratégie américaine au Sahel », a déclaré la sous-secrétaire d’État, qui a dit souhaiter « apporter plus de cohérence aux efforts [américains] afin d’améliorer la sécurité et la gouvernance dans les pays qui ont connu des putschs » et les accompagner dans leur retour à un régime démocratique, rapporte Jeune Afrique.





Ce voyage a eu lieu alors que Washington ne cache pas sa préoccupation face à l’influence croissante de la Russie dans la région, notamment via le groupe Wagner. Allié de la junte d’Assimi Goïta? celui-ci a déployé des mercenaires au Mali pour participer à la lutte contre les jihadistes.





« Au Mali, nous étions là pour exprimer notre inquiétude face aux difficultés de la MINUSMA à cause de la pression que le gouvernement et les forces de Wagner font peser sur elle », a déclaré Victoria Nuland. « Nous voulons aussi souligner le fait que, dans la région, le terrorisme est en hausse : nous sommes fermement convaincus que Wagner travaille pour lui-même et non pour le gouvernement ou pour la population du pays où il se trouve. » Elle a affirmé que les violences commises par les terroristes étaient en hausse de 30 % depuis six mois, ce qui contredit le discours officiel malien.





La sous-secrétaire d’État américaine s’est également rendue au Burkina Faso, où elle a rencontré Ibrahim Traoré, auteur d’un putsch il y a moins d'un mois. Le jeune capitaine lui a assuré qu’il n’avait pas l’intention de travailler avec les mercenaires de Wagner, a-t-elle déclaré.