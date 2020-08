Mali, Cedeao, franc CFA : l’ordre du jour de la rencontre entre Macky Sall et Emmanuel Macron

Le président sénégalais Macky Sall reçu à l'Élysée par son homologue français, Emmanuel Macron.

Selon nos informations, Macky Sall et Emmanuel Macron doivent se rencontrer le 26 août à Paris, lors d’une visite de deux jours du président sénégalais. Au menu, de l’économie, mais aussi le coup d’État au Mali.





Le chef de l’État sénégalais Macky Sall se rendra à Paris les 26 et 27 août. Il a prévu d’y rencontrer son homologue français, Emmanuel Macron, et d’évoquer avec lui les « grands sujets de la relation bilatérale et sujets régionaux », selon le langage très diplomatique d’une source française contactée par Jeune Afrique.





Les troisièmes mandats au menu