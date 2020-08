Mali : coups de feu entendus dans le camp militaire de Kati

À Kati, des coups de feu ont été entendus par les habitants tôt ce mardi 18 août dans la matinée selon plusieurs témoins au niveau du camp militaire. Depuis, l'accès au camp est impossible et la route est bloquée. Selon un témoin, il n'est pas possible de rejoindre la capitale depuis Kati. Kati est une ville située en périphérie de la capitale et à proximité de Koulouba, le palais présidentiel. Selon un autre témoin, les marchés de Kati sont fermés et la population semble paniquée. Les ambassades, notamment de France et Norvège, conseillent à leur ressortissant de rester chez eux, «en raison d'une agitation possible dans la ville de Bamako».