Mali - Déclaré persona non grata: Le représentant spécial de la Cedeao a 72 heures pour quitter le pays

Hamidou Boly sommé de quitter le Mali

Ça sent le roussi, entre la Cedeao et les nouvelles autorités maliennes. Après les bisbilles lors de la dernière Conférence des chefs d’Etat de la Cedeao, une autre affaire vient crisper davantage les relations déjà très tendues. Il s’agit de cette décision des autorités maliennes à l’encontre d'Hamidou Boly, Représentant spécial de la Cedeao au Mali.





Il a, en effet, été déclaré «persona non grata».





« Ce lundi 25 octobre 2021, le représentant spécial de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) au Mali a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale où il lui a été notifié la décision du gouvernement de la République du Mali le déclarant persona non grata, au vu de ses agissements incompatibles avec son statut», indique le ministère malien des Affaires étrangères dans un communiqué de presse.





Cette décision intervient, selon l’autorité malienne, «après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie».





En conséquence, signale le communiqué, «un délai de 72 heures lui est accordé pour quitter le territoire national».