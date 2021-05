Mali : démission du gouvernement, le Premier ministre Moctar Ouane reconduit

le Premier ministre Moctar Ouane reconduit au Mali

Le Premier ministre a présenté sa démission et celle de son gouvernement, ce vendredi 14 mai au président de transition Bah N’Daw. Moctar Ouane a immédiatement été reconduit et chargé de former un nouveau gouvernement faisant plus de place à la classe politique.





La démission du Premier ministre Moctar Ouane et de son gouvernement intervient après une série de rencontres initiée par le président Bah N’Daw en vue de renouer le dialogue politique et social entre les autorités de la transition et les représentants des partis politiques et de la société civile.





Vers un gouvernement plus « inclusif »

Moctar Ouane a cependant été immédiatement reconduit à la primature, et chargé de constituer un gouvernement « plus inclusif » et « faisant plus de place à la classe politique », selon les confidences de l’un des membres du gouvernement sortant à Jeune Afrique.









Selon notre source, cette décision ne serait pas en lien avec la visite récente de la Cedeao, mais plutôt à la rencontre, le 6 mai dernier, entre Bah N’Daw et les représentants du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP).