Mali: démission du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane

démission du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane

Le président Bah Ndaw et le Premier ministre malien ont démissionné (sources militaire et diplomatique. La délégation de la troïka, composée des représentants de la Cédéao, de l’Union africaine et de l’Onu était à Kati, où ils se trouvaient depuis leur arrestation le lundi 24 mai, pour les rencontrer.