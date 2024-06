Mali : En déplacement à Sikasso, Assimi Goita lance des accusations contre la Cedeao

Le président de la transition malienne, Assimi Goita, était le weekend dernier à Sikasso. Il a choisi le stade Babemba Traoré pour s’adresser à ses compatriotes de la 3e région administrative du pays.













A l’entame de son allocution, l’homme fort de Bamako a remercié les habitants de Sikasso pour l’avoir si bien accueilli (le stade était noir de monde). Il leur a également signifié sa reconnaissance pour le soutien qu’ils apportent aux autorités de la transition.









« C’était 15 000, quand ils avaient des marchandises pour le Mali »





Un soutien très important, surtout que le Mali a été confronté au « terrorisme économique » d’une organisation comme la Cedeao. « Lors du conflit avec la Cedeao, on avait opté pour la Guinée pour assumer notre souveraineté nationale retrouvée depuis près de quatre ans... Si les bateaux à destination du port de Conakry étaient aux tarifs de 5 000, c’était 15 000, quand ils avaient des marchandises pour le Mali. Le but était de pénaliser nos chargeurs pour inciter les opérateurs économiques à faire une grève contre nous et provoquer un blocus économique afin qu’on ne soit plus ravitaillé », a accusé le président de la transition malienne selon "Guinéematin" repris par "Maliweb".