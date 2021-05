Mali : Fermeture des frontières aériennes et terrestres, couvre-feu de 20 h à 6 h du matin

Fermeture de la Frontière aérienne au Mali et couvre-feu

La confusion persiste au Mali où le Président de la Transition, arrêté et détenu à Kati avec plusieurs de ses collaborateurs, a présenté sa démission aux acteurs de la méditation de l’ONU et de la Cedeao. Selon des informations recueillies par Seneweb, l’aéroport de Bamako est fermé, de même que les voies terrestres. Et le couvre-feu est décrété sur l’ensemble du territoire, de 20 h à 6 h du matin.