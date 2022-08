Mali: l'Allemagne suspend ses opérations militaires après…

L'Allemagne a suspendu "jusqu'à nouvel ordre" la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU (Minusma), après un nouveau refus de survol par les autorités maliennes, a annoncé vendredi le ministère allemand de la Défense.



"Le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui" qui devait assurer une rotation de personnel, a expliqué un porte-parole du ministère. En conséquence, "nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère" car "il n'est plus possible de soutenir la Minusma sur le plan opérationnel".