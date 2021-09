Mali: l'ancien ministre Mahamadou Camara incarcéré

Arrestation d'un ancien ministre Malien Mahamadou Camara

Ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Camara est poursuivi dans le cadre de deux affaires, celle de l’achat d’un avion présidentiel et celle des contrats d’équipements militaires. Son inculpation et son incarcération font suite à celles, fin août, de deux autres ministres.

La chambre d’instruction a donc suivi le réquisitoire du procureur général de la Cour suprême. Si Mamadou Timbo refuse de s’exprimer, en raison du secret de l’instruction, plusieurs sources judiciaires confirment à RFI l’inculpation et l’incarcération de Mahamadou Camara. Il est aujourd’hui inculpé selon une source proche du dossier pour « favoritisme, faux en écriture, usage de faux et complicité d’atteinte aux biens publics par usage de faux », rapporte notre correspondant à Bamako, Serge Daniel. Selon la même source, « il y a des éléments nouveaux dans le dossier »





Surfacturation de contrats militaires en 2014

Ancien ministre de la Communication d'IBK, il était son directeur de cabinet, avec rang de ministre, au moment de l’achat de l’avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés en 2014. Des dossiers à plus de 130 milliards de francs CFA et présentant, selon le Vérificateur général, de « graves manquements à l’orthodoxie financière et comptable ». Le FMI et la Banque mondiale avaient déjà, à l’époque, dénoncé de graves irrégularités dans le processus d’acquisition de l’avion présidentiel, selon le Vérificateur général.





En 2020, Mahamadou Camara avait déjà passé près d’un mois en prison, avant l’annulation de la procédure le concernant par la cour d’appel de Bamako, en avril 2020. En mars 2021, un arrêt de la Cour suprême avait validé cette décision, qui ne concernait ni Soumeylou Boubeye Maiga, ni Bouaré Fily Sissoko, les deux autres anciens ministres inculpés et incarcérés il y a un mois dans le cadre de la même enquête. Ces dernières années, Mahamadou Camara s’était retiré de la scène politique pour se consacrer à ses activités dans le secteur des médias.





Pour faire la lumière sur l’affaire d’après nos informations, la justice malienne a officiellement écrit pour entendre d’autres personnalités. Il y a par exemple un haut fonctionnaire malien exerçant dans une institution sous-régionale. D’importants responsables du palais présidentiels au moment des faits pourraient également être entendus dans le dossier de l’avion présidentiel.