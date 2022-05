Mali : L’imam Dicko charge la junte

« Ma préoccupation, c’est d’abord le peuple malien ». Fidèle à son sacerdoce, l’imam Dicko est de nouveau monté au créneau pour cette fois-ci fustiger l’attitude de la junte malienne. Selon Le Figaro, l’homme religieux s’est adressé sans gants à Assimi Goita et compagnie lors d’un forum de discussions qui se tient actuellement à Bamako.



«C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai: leur arrogance, et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça», a-t-il martelé. «C'est extrêmement grave: une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus, une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire, et on est trimbalé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie (la junte) (et) des gens qui ont des principes», aurait-il dit d’après nos confrères du journal français.