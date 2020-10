Mali : La Cedeao lève les sanctions et rappelle deux exigences

Le Mali est de retour dans l’espace Cedeao. Les sanctions, notamment économiques, prises depuis le coup d’Etat militaire du 18 août ont été levées. Dans une déclaration datée du lundi 5 octobre, l’organisation dit avoir noté des « avancées notables vers la normalisation constitutionnelle » du pays.Cette levée des sanctions s’explique par le fait que la junte a accédé à plusieurs demandes de la Cedeao. D’abord les militaires ne dirigent pas la transition, comme ils le voulaient au début. Ensuite, il y a eu la nomination d’un président et d’un Premier ministre civils.Aussi, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte et vice-président du pays, ne peut pas remplacer le président Bah Ndao, en cas de vacance du pouvoir. Enfin, la durée de la transition est fixée à 18 mois à partir du 15 septembre.Toutes fois, le président en exercice Nana Akufo Addo et ses pairs rappellent aux militaires deux exigences non encore satisfaites, à savoir la libération des personnalités arrêtées le 18 août ainsi que la dissolution de la junte.