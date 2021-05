Mali : la Cour constitutionnelle déclare le colonel Goïta président de la transition

La Cour constitutionnelle malienne a déclaré ce vendredi le colonel Assimi Goïta chef de l'Etat et président de la transition censée ramener les civils au pouvoir, indique un arrêt de la cour, parachevant le deuxième coup de force conduit par l'officier et les militaires en neuf mois.L'arrêt stipule que le vice-président de la transition, le colonel Goïta, «exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus de transition à son terme», et qu'il portera «le titre de président de la transition, chef de l'Etat».