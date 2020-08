Mali: la junte annonce la réouverture vendredi des frontières aériennes et terrestres

Les frontières aériennes et terrestres du Mali, fermées depuis le coup d'Etat mardi, vont rouvrir dès vendredi, ont annoncé jeudi soir les militaires qui dirigent le pays dans un bref communiqué lu à la télévision nationale ORTM.







«Le Comité national pour le Salut du peuple (CNSP) informe l'opinion nationale et internationale de la réouverture des frontières aériennes et terrestres à compter de ce vendredi 21 août à 00H00», indique ce communiqué, lu par le présentateur du journal de l'ORTM. «Le comité rassure les populations que toutes les mesures sécuritaires sont prises en vue d'assurer la bonne circulation des personnes et de leurs bien», a-t-il ajouté, sans plus de précision.