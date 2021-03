Mali : La Minusma évoque 19 civils morts lors d'une frappe française, Paris réfute

Le ministère français des Armées a réfuté mardi les conclusions d'un rapport de l'Onu selon lesquelles une frappe aérienne française aurait fait 19 victimes civiles lors d'un mariage début janvier au Mali, réaffirmant que seuls des djihadistes avaient été touchés.Une équipe a été détachée pour enquêter sur place par la mission de l'Onu pour la stabilisation au Mali (Minusma), recueillant des centaines de témoignages lors d'entretien individuels ou collectifs, en face-à-face ou par téléphone, analysant des photos et vidéos de la frappe ainsi que des publications et communications officielles."Au terme de l'enquête, la Minusma est en mesure de confirmer la tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe, une centaine de civils parmi lesquels se trouvaient cinq personnes armées, membres présumés de la Katiba Serma", peut-on lire dans le rapport final, rendu public mardi.Selon les auteurs de ce rapport, cette frappe conduite par la force Barkhane le 3 janvier dans les environs du village de Bounti, dans le centre désertique du Mali, a tué "au moins 22 personnes": trois djihadistes présumés et dix-neuf civils, dont trois sont morts des suites de leurs blessures lors de leur transfert.La France a réfuté ces conclusions dans un communiqué diffusé par le ministère des Armées, qui "maintient avec constance et réaffirme avec force: le 3 janvier, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel"."Plusieurs faits issus du rapport corroborent ce que l'état-major des armées avait constaté et rapidement affirmé: aucune femme et aucun enfant n'a été touché par cette frappe française, qui a neutralisé des combattants terroristes", peut-on également lire dans ce communiqué.Tout en saluant le fait que la Minusma "puisse enquêter en toute indépendance", le ministère - qui a partagé des informations avec les auteurs du rapport - émet de nombreuses réserves sur la méthodologie et le recueil des témoignages.(Paul Lorgerie à Bamako et John Irish à Paris, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)