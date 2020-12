Mali : La télévision publique passe sous silence l’adresse du président à la nation

C’est un silence jusqu’ici inexpliqué. Hier, la présidence malienne avait annoncé un discours du président à la télévision publique.« Adresse à la Nation du Président de la Transition, Chef de l'Etat, SEM Bah N'DAW, ce lundi 30 Novembre 2020 dans l'Édition de 20h de l'#ORTM », a écrit la présidence sur Twitter. Un premier message du président qui devait porter essentiellement sur la Covid-19.Sauf qu’à 20h, les Maliens qui attendaient leur président n’ont ni vu ni entendu Bah N’daw. Et depuis lors, aucune explication n’est donnée. Certains médias maliens soutiennent pourtant que le message a été déjà enregistré. Mais on croit savoir que les décisions qui devaient être annoncées, comme un couvre-feu à 21h, n’ont pas été bien réfléchies avec des mesures d’accompagnement.Ce couac vient s’ajouter à beaucoup de manquements notés dans la transition. En effet, les travailleurs de l’administration sont en grève pour protester contre la nomination de militaires aux postes de gouverneur et préfet. Des emplois toujours réservés à l’administration territoriale.L’opinion publique malienne qui dénonce la militarisation de l’administration commence à avoir des doutes sur l’intention du colonel Assimi Goïta et ses hommes d’organiser une transition en douceur. La junte est désormais soupçonnée de vouloir confisquer le pouvoir.Est-ce que c’est elle qui a empêché la diffusion du message du président ? Que s’est-il passé exactement pour qu’il y ait ce silence ? Les heures et jours à venir pourront sans doute édifier les Maliens et ceux qui s’intéressent au Mali.