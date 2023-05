Mali : Le célèbre chanteur Salif Keita dresse la liste des «ennemis» de son pays

Salif Keita est sans conteste l’une des plus grandes icônes de la musique africaine. L’artiste malien était sur la scène de l’évènement culturel Bama’art, le samedi 6 mai dernier, à Bamako.







«L’Algérie, c’est un pays raciste»









Il a profité de son spectacle pour évoquer la crise sécuritaire au Mali et dresser, par la même occasion, la liste des «ennemis» de son pays.





«Nos ennemis sont les Toubabs, la Minusma, l’Algérie et la Mauritanie. L’Algérie, c' est un pays raciste. L’Algérie et la Mauritanie entretiennent les terroristes qui attaquent chez nous. La Minusma doit foutre le camp ! La Minusma doit foutre le camp», a déclaré le chanteur.





En clair, Salif Keita ne veut plus de la force onusienne dans son pays. Il rejoint Yéréwolo debout sur les remparts qui avait aussi réclamé le départ de la Minusma.





Pour le mouvement dirigé par Adama Ben Diarra alias «Ben le Cerveau», la Minusma «est une fabrication française. Elle est dirigée par des militaires français et ses alliés. Elle continue d’entretenir la guerre et la peur au Mali et de soutenir les terroristes».