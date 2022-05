Mali : le gouvernement affirme avoir déjoué une tentative de putsch et accuse…

Le gouvernement de la transition malienne annonce dans un communiqué qu'une tentative de coup d'État, soutenue par un Etat occidental a été déjouée dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Ce coup d'État était dirigé par un «groupuscule d'officiers et de sous officiers anti progressistes».





«Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la Refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 Mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité du Mali», lit-on dans le communiqué.