Mali : Le message du ministre de la défense Sadio Camara à ses compatriotes terroristes

Sadio Camara ministre Malien de la défense

Le jeudi 16 mars 2022, le Mali a réceptionné des aéronefs militaires de la Russie et des drones venus de la Turquie. A l’occasion, le ministre de la défense, le Colonel Sadio Camara a lancé un appel aux maliens qui ont pris les armes contre leur pays. Il invite ces « fils égarés de la Nation » à « accepter de revenir dans les rangs et de respecter les lois de la République ».





« Ils seront traqués »





C’est du moins ce qu’indique un article publié sur la page Facebook de la Présidence malienne. Le Colonel Sadio Camara promet de traquer les « récalcitrants ». « Leurs actions de harcèlement ne dureront pas longtemps puisqu’ils seront traqués et envoyés au repos éternel » assure le haut gradé. Le Mali compte malheureusement plusieurs djihadistes dont les plus célèbres sont :Amadou Koufa et Iyad Ag Ghaly.