Mali : Le parquet requiert l’ouverture d’une information judiciaire contre Goita et Cie

Le Procureur du Mali annonce une ouverture d

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune Vl du district de Bamako s’est fendu d’un communiqué, ce vendredi 5 novembre. Samba Sissoko annonce l'opinion publique de l'ouverture d'une information judiciaire contre le colonel-major Kassoum Goita, ci-devant Directeur de la Sécurité d'Etat, Sandi Ahmed Saloum, Issa Samaké dit «Dioss» alias «Simbo», l'adjudant-chef Abdoulaye Ballo, le commissaire principal de police Moustapha Diakité et le professeur Kalilou Doumbia. Les chefs de prévention d’association de malfaiteurs et de tentative d'attentat et de complot contre le gouvernement sont retenus à leur encontre.