Mali : le président de la transition Bah N'Daw reçoit les responsables du M5

Le President Bah N'Daw reçoit le mouvement M5

Le président malien de la transition Bah N’Daw a rencontré jeudi à Bamako pour la première fois le M5, mouvement qui a contribué à la chute de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le porte-parole du M5 a été très critique à l’égard de la transition en cours et a demandé une rectification.

Devant le président de la transition, le porte-parole du M5 a affirmé que le régime actuel ne va pas dans la bonne direction, alors que le pays est déjà fragilisé. Le M5 préconise une rectification.





« Un certain nombre de mesures s’imposent, a estimé Choguel Maïga. Parmi lesquelles la lutte implacable contre la corruption, la réduction du train de vie de l’Etat, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. »





Il est ensuite allé plus loin, en demandant la dissolution de l’actuel gouvernement de transition et du Conseil national de transition en vue d’installer des organes « plus représentatifs ».





A ces demandes, le président de la transition Bah N’Daw a répondu : « C’est avec beaucoup de plaisir et de sérieux que je prends en compte tout ce qui a été dit par le président Choguel. Je voudrais simplement vous demander votre accompagnement dans ce labeur. Le Mali a besoin de tous ses fils. »