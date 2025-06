Mali : Les FAMA détruisent un véhicule bourré d’explosifs à Nara

Au Mali, l’armée a détruit, hier dimanche 8 juin, un véhicule bourré d’explosifs et neutralisé ses occupants, à 11 km au sud-ouest de Bale, une localité de la région de Nara. La voiture devait servir à commettre un attentat.



En effet, selon un communiqué des forces armées maliennes (FAMA), « l’opération (militaire) a été menée suite à des renseignements faisant état d’un projet d’attentat avec utilisation traître de ce véhicule civil précédemment enlevé par des groupes terroristes ».



Une « longue et minutieuse surveillance a permis l’identification dudit véhicule qui a ensuite été détruit avec précision, en même temps que ses occupants ».



L'État-major général des armées s’est félicité de la vigilance et du professionnalisme de ses hommes. Il assure que les FAMA feront toujours tout ce qui est en leur pouvoir pour « restaurer la paix et la quiétude aux populations ».