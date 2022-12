Mali : Les soldats ivoiriens condamnés à 20 ans de réclusion criminelle

Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022, ont été condamnés par la Cour d'assises de Bamako à 20 ans de réclusion criminelle et deux millions d'amende.





Bien qu'Abidjan ait soutenu que ces soldats étaient en mission pour l'ONU, les autorités maliennes, pour leur part, estiment que ce sont des mercenaires.





Ils sont condamnés pour crimes d'attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté de l'Etat, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense (...) ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.