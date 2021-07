Mali: libération de deux Mauritaniens kidnappés le 18 juillet

Deux Mauritaniens enlevés au Mali le 18 juillet en compagnie de trois ressortissants chinois ont été libérés mardi 27 juillet, a indiqué une source proche du gouvernement mauritanien. Les cinq hommes avaient été enlevés lors d'une attaque contre un site de construction d'une route à quelque 55 km de la ville de Kwala, dans le sud-ouest du Mali, non loin de la frontière mauritanienne, selon l'armée malienne.







Les deux Mauritaniens «ont été libérés cet après-midi par leurs ravisseurs et se trouvent désormais aux mains des autorités mauritaniennes», a dit à l'AFP un responsable du ministère mauritanien de la Communication, confirmant une information de l'Agence mauritanienne d'information (AMI, officielle). «Ils se trouvent à Vassala, sur la frontière sud-est avec le Mali. Ils sont en bonne santé», a ajouté cette source, qui n'était pas en mesure de donner de détails sur les circonstances de leur libération ou sur l'identité des ravisseurs.





Ce responsable ayant requis l'anonymat et l'AMI n'a pas non plus donné d'indications sur le sort des trois ressortissants chinois enlevés en même temps qu'eux. L'agence de presse mauritanienne Al-Akhbar avait rapporté que les assaillants, arrivés à moto, avaient incendié des réservoirs de carburant avant de s'enfuir avec les otages. Des équipements de chantier avaient également été détruits, avait indiqué l'armée malienne, sans plus de détails.





Les rapts, à la fois de Maliens et de ressortissants étrangers, sont monnaie courante dans le pays, foyer de violences djihadistes, intercommunautaires ou crapuleuses qui ensanglantent cette partie du Sahel depuis des années. Cinq catholiques maliens avaient été kidnappés le 21 juin après leur départ de Ségué, une localité située sur le plateau dogon (centre) peuplé en grande partie de catholiques. Quatre d'entre eux avaient été libérés deux jours plus tard et le cinquième à la mi-juillet. Le journaliste français Olivier Dubois, enlevé dans le nord du Mali le 8 avril, est pour sa part toujours aux mains de ses ravisseurs.